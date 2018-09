Marettimo isola che ammalia, fa il pienone di visitatori

Marettimo si conferma l’isola più amata delle Egadi. Il Castello di Punta di Troia è stato al centro dell’attenzione da parte di tanti turisti che quest’anno, più degli altri anni, ne hanno apprezzato il valore.

Una stagione di successo per uno dei monumenti più antichi dell’isola. La suggestiva struttura, che offre un panorama mozzafiato, ha registrato il 30 per cento di visitatori in più rispetto all’anno scorso. Dal mese di ottobre solo i fine settimana dalle 10.30 alle 16.

