Calatafimi, bando per la stabilizzazione di cinquanta precari

Pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale i bandi per la stabilizzazione di ulteriori 50 dipendenti (23 di categoria C e 27 di categoria B) del Comune di Calatafimi Segesta.

Si tratta, nello specifico, di 5 istruttori amministrativi tecnici, 6 amministrativo contabili e 12 istruttori amministrativi di categoria C, e di 3 autisti, 18 esecutori amministrativi e 6 operai di categoria B1.

La scadenza di tali bandi è fissata alla mattinata del 29 ottobre prossimo.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE