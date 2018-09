Raffica di multe a Marsala, scattano sanzioni per oltre 8 mila euro

Progetto di controllo del territorio: sono 116 gli automobilisti pizzicati a Marsala per infrazioni dalla polizia municipale durante i controlli che hanno riguardato la condotta stradale, scattano sanzioni per oltre 8mila euro.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, si tratta di verifiche che sono state messe in atto in esecuzione delle direttive della prefettura, del sindaco Alberto Di Girolamo e del comandante della polizia municipale Michela Cupini da fine agosto a settembre per circa un mese. Occhi puntati alla sicurezza e alla giusta condotta in strada, le autovetture controllate sono state circa 400.

