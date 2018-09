Evade dai domiciliari ma viene scoperto, un arresto a Trapani

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato per il reato di evasione il 52enne trapanese Francesco Danese. Intorno alle 14 di ieri i militari dell'Arma si sono recati in casa dell'uomo, sottoposto al regime domiciliare.

Una volta arrivati presso l'abitazione però hanno trovato la porta di ingresso socchiusa mentre all'interno non c'era nessuno. I carabinieri si sono subito messi alla ricerca dell'uomo, trovandolo pochi minuti dopo a un centinaio di metri di distanza mentre di corsa provava a fare rientro a casa.

Per lui è scattato nuovamente l'arresto ed è stato nuovamente messo ai domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida che si svolgerà quest'oggi.

