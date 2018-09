Mazara, uffici in tilt per i solleciti della Tari

Affollati dai cittadini gli uffici della Tari di Mazara, siti in piazza Badiella, nei pressi delle poste centrali che hanno ricevuto le note di sollecito al pagamento relative agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

Dal comune sono stati inviati oltre 20 mila avvisi che hanno messo in subbuglio quasi l’intera utenza della città. Code interminabili e attese di ore per chiede chiarimenti sugli avvisi che ricordano le bollette non pagate, mentre molti cittadini le hanno già pagate e, pertanto, vogliono chiariti alcuni aspetti della bollettazione.

