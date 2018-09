La Pro Bike Erice torna a pedalare: ripresa la preparazione per la nuova stagione

Il Team Pro Bike Erice ritorna... in sella. I giovani ciclisti hanno ripreso la preparazione in vista della stagione 2019. L’obiettivo minimo è la riconferma dei buoni risultati ottenuti quest’anno sia in ambito regionale che nazionale tra Coppa Italia e campionato italiano.

«Quest’anno si sono uniti al gruppo 6 nuovi atleti - dice Giovanni Messina, uno dei due istruttori -. di cui 4 seguiti a Trapani e 2 ad Alcamo con cui continua la collaborazione iniziata 5 anni fa con il gruppo Freebike e Bikeforfan che ci permette di avere più ragazzi da lanciare nel mondo delle ruote grasse».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE