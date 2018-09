Fallisce rapina in un negozio e ruba denaro in una farmacia a Trapani: arrestato sorvegliato speciale

Entra nel negozio Saponando a Trapani con il volto coperto da un passamontagna ed armato di un bastone in ferro, minacciando la titolare e i presenti con l’intento di farsi consegnare il denaro. Il padre della titolare è intervenuto e ha messo il fuga il rapinatore.

È scattata così la segnalazione ai carabinieri. Poco dopo la segnalazione di una rapina nella farmacia Di Via in via Marconi. In questo caso un uomo ha approfittato di un momento di distrazione della commessa e ha rubato 400 euro all’interno della cassa.

È iniziata così la caccia all’uomo da parte dei carabinieri del Norm che hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della farmacia, riconoscendo il sorvegliato speciale Francesco Scibilia.

È scattata subito dopo la perquisizione della sua abitazione, dove sono stati trovati gli indumenti indossati al momento delle rapine, il bastone in ferro lungo 45 centimetri ed il passamontagna ricavato con una calza in nylon.

Scibilia è stato sottoposto al fermo con l’accusa di furto e tentata rapina e portato nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.

