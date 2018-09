Maltempo nel Trapanese strade allagate ed automobilisti in panne

Strade allagate a Trapani per la pioggia delle ultime ore. Dal lungomare Dante Alighieri a via Virgilio, si registrano rallentamenti alla viabilità. La situazione è critica anche sulla strada provinciale Trapani - San Vito Lo Capo, all'altezza di Pizzolungo.

In queste ore si contano decine di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti. Strade allagate in centro città a Trapani anche per i tombini sporchi ed otturati e le strade sono diventate fiumi. Allagamenti anche a Paceco e a Marsala.

Le previsioni meteo indicavano temporali con piogge violente e così è stato. Ieri la protezione civile ha diramato l'allerta gialla. Da stamattina alle 7 le piogge si sono abbattute su tutto il Trapanese, creando disagi agli automobilisti.

© Riproduzione riservata