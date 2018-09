Banda di anziani ruba uva da un terreno a Marsala, un arresto e tre denunce

Colti in flagrante mentre depredavano un vitigno nelle campagne del Marsalese. Un'azione che è costata l'arresto per l'87enne Mariano Ancona e la denuncia per tre suoi complici, i marsalesi L.G. e A.I. di 68 e 76 anni e il tunisino H.M. di 60 anni.

Nella mattinata di lunedì, i carabinieri della compagnia di Marsala li hanno sorpresi a rubare uva in un terreno di Contrada Carillume. Quello che sembrava un normale controllo dei documenti a braccianti agricoli impegnati nella stagionale vendemmia ha permesso di cogliere sul fatto i quattro uomini.

All'arrivo dei militari dell'Arma, erano già stati caricati a bordo di un trattore una tonnellata di grappoli di uva appena strappati dalle viti. Mariano Ancona è stato arrestato per furto aggravato e i tre complici denunciati a piede libero. L'uva asportata è stata restituita immediatamente al legittimo proprietario.

In sede di udienza direttissima, avvenuta presso il tribunale di Marsala nella giornata di martedì, il giudice ha convalidato l’arresto dell'87enne. La scorsa settimana due mazaresi erano stati sorpresi dai carabinieri di Petrosino mentre erano intenti a rubare 600 chili di uva in un terreno di Triglia Scaletta.

