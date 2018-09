Ripulita da erbacce e rifiuti l’area giochi di via D’Alì a Trapani

L’area per bambini di via D’Alì è stata ripulita. I ciuffi di erba tagliati e le macerie del rogo sono state portate via. L'area è stata quindi riportata ad un minimo di decoro.

Così si presenta, dopo l'intervento del Comune di Trapani svolto attraverso la Trapani Servizi, la piccola area dedicata ai giochi per bambini situata in via Senatore Giuseppe D'Alì, vicino al raccordo autostradale.

Il Comune di Trapani, dopo aver ricevuto la segnalazione, aveva interessato la Trapani Servizi per fare un sopralluogo ed accertarsi dei lavori necessari.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE