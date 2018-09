Controlli a tappeto in bar e ristoranti tra Pantelleria, Favignana e Marettimo: multe per 20 mila euro

Controlli a tappeto dei Nas in bar, pescherie, ristoranti tra Pantelleria, Favignana e Marettimo. Il bilancio è stato di 3,4 chili di alimenti sequestrati, per un valore di oltre 100.000 euro. Sono state sequestrate strutture ed attrezzature ed elevate sanzioni amministrative per circa 20.000 euro, con la proposta all’autorità sanitaria della chiusura di due attività commerciali.

I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo, con la collaborazione del comando provinciale di Trapani, hanno eseguito una serie di controlli mirati al rispetto delle condizioni igienico sanitarie nelle diverse attività commerciali.

A Pantelleria sono stati controllati sei esercizi commerciali tra pescherie bar e noti ristoranti. Solo un’attività è risultata in regola. Nelle altre rimanenti cinque sono state elevate contravvenzioni per irregolarità inerenti la mancata attività di autocontrollo, carenze igienico sanitarie ed attivazione di depositi abusivi, alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione e sporchi.

Sulle isole Egadi invece tra Favignana e Marettimo sono state controllate circa dieci attività commerciali tra bar pescherie e ristoranti. Quattro sono risultate regolari mentre per le altre sei sono state rilevate irregolarità e carenze igienico sanitarie dei locali.

© Riproduzione riservata