Pantelleria, donata al Papa un’opera di Nino Raso

Fra i doni fatti dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando a Papa Francesco, per ringraziarlo della sua presenza nella sua città e in Sicilia, anche quello realizzato dall’artista pantesco Nino Raso utilizzando i fasciami di alcune barche di migranti approdate in Sicilia, che riporta il logo di Palermo Capitale della Cultura, quattro P negli alfabeti Arabo, Ebraico, Fenicio e Greco che ricordano il crogiuolo di culture della nostra città, accanto alla P latina che ricorda le tre P di Padre Pino Puglisi.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, Nino Raso, nel mese di agosto, aveva inaugurato la mostra MalMediterraneo FLAGS in collaborazione con la famiglia Morettino, nella suggestiva location del Castello di Pantelleria.

