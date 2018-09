L’Alcamo pieno di giovani si arrende all’esperto Mazara

Un bel Mazara. Anche in trasferta, contro Alba Alcamo che ha dovuto disputare l’incontro casalingo a Custonaci per l’inagibilità del «Lelio Catella».

La squadra di Tarantino, alla fine, ha portato a casa i tre punti grazie alle tre reti segnate nel secondo tempo che hanno suggellato quanto di buono aveva fatto vedere la squadra anche nel primo tempo.

Oggi la ripresa degli allenamenti in vista della partita in casa di domenica contro Castelbuono. La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola.

