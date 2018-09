Castelvetrano, i genitori dei bimbi della scuola media Pardo ripuliscono gli esterni dell'istituto

Mentre intere famiglie di alunni della Scuola Media Gennaro Pardo, di Castelvetrano, si armano di scope rastrelli, per pulire gli esterni dell’Istituto, l’unica isola ecologica esistente a Castelvetrano, quella del Viale Roma chiude i battenti in quanto non idonea.

E così mamme, papà e nonni si sono dati appuntamento davanti l’Istituto nel fine settimana e con la presenza di un bidello, hanno pulito, bonificato e discerbato tutta la grande area antisante e quella anche del retro.

Una bella lezione di educazione civica, soprattutto rivolta ai giovani, che devono far loro il senso dell’appartenenza della loro città in un momento difficile.

