Trapani, degrado nell'area per bambini: dura la protesta dei genitori

Ciuffi di erba alti e incolti, giochi per bambini bruciati e pali d'illuminazione danneggiati. Così si presenta la piccola area dedicata ai giochi per bambini situata in via Senatore Giuseppe D'Alì, a Trapani, vicino al raccordo autostradale.

E le lamentele da parte dei cittadini non sono tardate ad arrivare, a maggior ragione a causa del rogo che ha bruciato e distrutto uno dei giochi e danneggiato in parte un altro. La notizia nel Giornale di Sicilia in edicola.

