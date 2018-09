"Settimana europea della Mobilità", ad Alcamo avviati nuovi servizi urbani

C'è anche l'attivazione temporanea di un servizio di trasporto pubblico cittadino, nel programma della Settimana europea della Mobilità ad Alcamo che, promossa dal Ministero dell'Ambiente coinvolgendo le amministrazioni locali, si svolgerà da lunedì a domenica prossimi.

Da martedì 18 a sabato 22 settembre nella fascia oraria compresa tra le 7.30 del mattino e le 20, il servizio bus urbano, come rende noto il Comune, seguirà un percorso circolare: piazza Bagolino, corso VI Aprile compresa la zona pedonale, viale Italia, viale Europa, via Madonna del Riposo, piazza della Repubblica, via Commendatore Navarra e via Florio.

