Castellammare invasa dai villeggianti, in 30 mila alla festa della Madonna del Soccorso

Non ha tradito le attese la scenografica e spettacolare rievocazione storica «Nostra principalissima Patrona» a Castellammare del Golfo. In base al dato fornito dagli organizzatori i visitatori in tutto il territorio citttadino sono stati oltre trentamila e circa quindicimila le presenze (stimate dalle forze dell'ordine che hanno garantito la sicurezza in paese) alla sola cala Marina.

Un vero successo quindi per la nona edizione di un evento unico nel suo genere in cui viene rappresentato l'intervento prodigioso della Madonna del Soccorso, patrona di Castellammare, in favore della cittadina marinara.

