Addio all'avvoltoio Bianca: era uno degli ultimi esemplari

In Africa muore anche Bianca, la Capovaccaio lanciata da Matera assieme alla sorella Clara, uccisa a Margi Spanò di Petrosino con 7 pallini da caccia. Anche Bianca fa parte della famiglia degli avvoltoi, esemplare tutelato dalle norme europee.

Bianca, dopo una breve sosta a Pantelleria ce l’aveva fatta a raggiungere l'Africa. Era monitorata per via satellitare dall'Ispra e dal Cerm di Guido Ceccolini, ma ad un tratto i segnali la davano ferma sempre nella stessa zona. Allertato l’ornitologo tunisino Hichem Azafzaf, è stata trovata morta a circa trecento chilometri da Tunisi. L'articolo completo nel Giornale di Sicilia in edicola.

