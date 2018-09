Trapani, dopo quattro anni ritorna "La Notte bianca"

Torna una «notte bianca». Ci sono voluti quattro anni per tornare a pensare alla vita notturna in deroga ai regolamenti classici. Anche allora l’amministrazione comunale organizzò in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale.

Ora si è aggiunta anche l’Atm di Trapani, l’azienda dei trasporti territoriale. Una «sinfonia» che ha visto anche, e soprattutto, la collaborazione dei tanti privati che nel centro storico ci hanno sempre creduto creando un indotto economico con i tanti locali che animano le vie. I dettagli nel Giornale di Sicilia in edicola.

