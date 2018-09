Cambio al comando di Birgi, Gnutti subentra a Ferrara

«Lascio un reparto motivato, responsabile ed efficiente». Così il colonnello Salvatore Ferrara ha salutato il 37° Stormo dell’Aeronautica Militare di Trapani-Birgi che per due anni ha comandato, e che da ieri ha quale nuovo comandante il colonnello Mauro Gnutti.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, nell’hangar dell’82° Centro Csar è avvenuta la cerimonia di avvicendamento al comando del 37° Stormo, che ha visto il vecchio comandante, a tratti commosso, lasciare, nelle mani del nuovo, un reparto operativo in piena efficienza e che assicura, insieme agli altri Stormi, la difesa dello spazio aereo nazionale.

