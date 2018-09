Mario Venuti e Carmen Ferreri in concerto a Favignana per la festa del Santo Patrono

Si preparano i festeggiamenti a Favignana per celebrare il Santo Patrono: venerdì 14 settembre in piazza Matrice andrà in scena uno spettacolo all'insegna della grande musica.

Dopo i giochi pirotecnici, previsti alle ore 20.30 al Molo San Leonardo, alle ore 22 si svolgerà l’evento che si avvale della direzione artistica di Massimo Minutella e che ospiterà artisti del calibro di Mario Venuti, cantautore e chitarrista catanese con una carriera artistica iniziata nel 1982 con i “Denovo” e consolidata negli anni fino alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo.

Sul palco salirà anche Carmen Ferreri, la 18enne trapanese diventata protagonista dell’edizione 2017-18 del programma “Amici” di Maria De Filippi per le sue doti canore che l'hanno portata sino alla finale. E ancora Giò D’Angi, giovane talento con un Sanremo alle spalle e una carriera da protagonista nei musical.

"L’epilogo della settimana di festeggiamenti si avrà il 15 settembre alle ore 21.30 con uno spazio dedicato al Centro Anziani - dice il sindaco Giuseppe Pagoto - ma siamo certi che il giorno 14, tra la tradizione legata alla fede per il Santo Patrono, e il momento di totale coinvolgimento della popolazione e dei turisti, con la musica e lo show in piazza, che conclude di fatto la stagione estiva, sarà apprezzato per l’impegno e la sinergia con il territorio attuata per realizzare l'evento".

