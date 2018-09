Porto turistico di Marsala senza concessioni, si allungano i tempi per l'avvio dei lavori

Si allungano i tempi per l’inizio dei lavori per il nuovo porto turistico di Marsala. L’avvio dei lavori era previsto per il mese di settembre ma nell’area destinata ai lavori per la realizzazione della «Marina di Marsala», il porto turistico destinato a cambiare il volto della nautica da diporto diretta su Marsala, non c’è al momento alcuna traccia di lavori.

Proprio per il mancato rispetto dei tempi previsti è stato costituito il «Collegio di vigilanza», previsto nell’articolo 5 del decreto presidenziale del 15 aprile del 2016, firmato dall’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, e firmato sia dal sindaco Alberto Di Girolamo che dal presidente della Myr, ingegnere Massimo Ombra, con il relativo accordo di programma per la realizzazione del porto turistico da parte della società «Marsala Yachting Resort».

