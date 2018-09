Inizia il Trapani Pop Festival, cinque giorni di musica e spettacolo

Dall'11 al 15 settembre Trapani accoglie la seconda edizione del Trapani Pop Festival, evento organizzato dall'Ente Luglio Musicale Trapanese in collaborazione con il Comune di Trapani, gli Amici della Musica di Trapani e le aziende del territorio.

Nello scenario del Chiostro di San Domenico e del Teatro “Giuseppe Di Stefano” alla Villa Margherita a Trapani, saranno protagonisti band e cantautori provenienti da tutta Italia. Presenterà l’evento, anche quest’anno, la speaker radiofonica Vittoria Abbenante.

Il campus si svolgerà dall' 11 al 13 settembre con laboratori e seminari mattutini e pomeridiani a cui parteciperanno i cantautori e le band selezionate, alla presenza di produttori, arrangiatori e strumentisti. Tra i docenti Manuela Noce, nome d’arte Nuelle e Gianni Errera, discografico.

Dal 14 al 15 settembre prenderanno il via i concerti dei partecipanti e saranno presenti grandi nomi del panorama musicale italiano, tra i quali Daria Biancardi, nota per essersi distinta nella trasmissione di RAI 2 "The Voice of Italy", Gatto Panceri e Briga.

Venerdì 14 settembre, in concomitanza con la Notte Bianca in città, a partire dalle 21.00, si esibiranno a turno i partecipanti in uno show case di 40 minuti al Teatro “Giuseppe Di Stefano” alla Villa Margherita. Sabato 15 settembre, invece, si svolgerà la serata finale, nel corso della quale sarà proclamato il vincitore del Festival.

La competizione sarà tra brani inediti, eseguiti dai partecipanti con il supporto dell'Orchestra del Luglio Musicale. Le esibizioni saranno valutate da una giuria popolare selezionata tra il pubblico presente e da una giuria tecnica composta da Gianni Errera, Rino Marchese, Giovanni De Santis, Andrea Certa, Luca Valsiglio, Gatto Panceri e Alessandro De Santis. In palio un premio di 4 mila euro per il vincitore e la consegna di orologi Swatch offerti dall’azienda Masstige di Trapani.

