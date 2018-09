Castellammare, il Comune dice sì all'ampliamento del cimitero

Parola d’ordine è scongiurare una futura potenziale emergenza di loculi. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha dato input agli uffici di realizzare un progetto che preveda un ampliamento del cimitero. È stata approvata in tal senso una delibera dalla giunta guidata dal sindaco Nicola Rizzo che prende spunto dal fatto che «i loculi della XIX sezione del cimitero comunale sono stati regolarmente concessi ai richiedenti e allo stato attuale non ci sono altri nuovi loculi disponibili».

«Questa giunta – si legge nella delibera – conosce il proprio atto di indirizzo sulla problematica legata all'esaurimento dei loculi». Proprio per questo è stato deciso di affidare al responsabile del III Settore, l’ingegnere Simone Cusumano, l'incarico di individuare e proporre all'amministrazione, «soluzioni da adottare al fine di individuare nuove sepolture negli anni a venire».

