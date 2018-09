Alcamo, più parcheggi ma a pagamento: via libera al piano per la Marina

Il Comune avvia l'iter per l'affidamento dell'appalto per concessione del servizio di gestione parcheggi a pagamento senza custodia attraverso parcometri e ausiliari del traffico.

Il dirigente della Direzione 1-Sviluppo economico e territoriale, Venerando Russo, ha incaricato il tecnico comunale Liborio Filippi in qualità di responsabile unico del procedimento per arrivare alla predisposizione degli atti per l'affidamento del servizio.

Dovrà essere messo a regime un nuovo sistema che tenga conto del recente "Piano" della viabilità pensato dall'amministrazione comunale che da qui a breve porterà in città la bellezza di quasi 1.500 parcheggi a pagamento.

