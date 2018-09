Un uomo di 85 anni questo pomeriggio è morto in seguito a una caduta accidentale davanti casa, in via Arturo Toscanini, a Mazara del Vallo.

L’anziano stava uscendo dall’abitazione quando, forse in seguito a un malore, è caduto sbattendo la testa. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti poliziotti, carabinieri, vigili urbani, operatori del 118 e il medico legale.

