Aglio e sale di Nubia: volano per l’economia della provincia di Trapani

Edizione di successo, la decima, per la rassegna «Rosso Aglio e Bianco Sale», che nel week-end si è tenuta nella splendida location della Riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco.

Un appuntamento conclusosi ieri con un bilancio assolutamente positivo alla cui base c’è la grande partecipazione di visitatori per una kermesse che ormai da 10 anni celebra l’antico mestiere del salinaio e le produzioni tipiche del sale marino e l’aglio rosso di Nubia, esaltando principalmente il contesto produttivo territoriale ricco di pregevoli eccellenze che tocca un export di 100.000 tonnellate per il sale e 4000 tonnellate per l’aglio.

