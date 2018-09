Marsala Calcio, il centrocampista Di Maggio in prestito alla Folgore Sant'Agata

Novità di mercato in casa Marsala Calcio: la società ha comunicato che in data odierna è stato perfezionato il trasferimento in uscita del calciatore Angelo Di Maggio. L'esterno d'attacco palermitano, classe '99, è stato ceduto in prestito annuale al Città di Sant'Agata, formazione che milita nel girone A di Eccellenza Sicilia.

In maglia azzurra Di Maggio è stato uno dei protagonisti della storica vittoria del campionato di Eccellenza dello scorso anno, per lui adesso un'esperienza nel Messinese dove potrà trovare più spazio e accumulare esperienza.

Stessa sorte potrebbe toccare ad altri calciatori del Marsala che entro la fine del calciomercato dilettanti, prevista per domenica 16 settembre, sono indiziati a trasferirsi in prestito vista la necessità di un maggior minutaggio per poi fare ritorno alla base la prossima estate.

