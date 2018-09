Sorpreso a spacciare hashish, pusher arrestato a Trapani

I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Trapani hanno arrestato, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, il 26enne A.D., già noto alle forze dell'ordine del capoluogo.

Mercoledì sera, durante un servizio di prevenzione alle attività di spaccio, una pattuglia dell'Arma ha notato uno scambio sospetto di bustine tra i conducenti di una macchina e di uno scooter.

I militari hanno quindi proceduto a fermare i due giovani, apparsi subito molto nervosi. La perquisizione personale e dei veicoli ha permesso di rinvenire alcune dosi di hashish e una banconota di 10 euro.

La perquisizione si è estesa anche all'abitazione del 26enne, dove i carabinieri hanno trovato altri 300 grammi di hashish. Per il giovane, condotto in caserma per le formalità di rito, sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

© Riproduzione riservata