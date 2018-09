Rifiuti abbandonati a Partanna, 40 multe in pochi giorni

Quaranta multe in pochi giorni. Lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti , su tutto territorio per arginare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti , è quanto disposto dal sindaco Catania, che ha emanato nuove disposizioni alla Polizia Municipale, chiedendo maggiore controllo e repressione in merito al fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti e del proliferare delle discariche abusive.

Nei giorni scorsi, in seguito alle direttive il comandante Nastasi, ha disposto dei controlli di vigilanza mirati tramite videocamere ed appostamenti, specifici in alcune aree a rischio mobilitando il nucleo di Polizia Ambientale, guidata dall’Ispettore Capo, della Municipale Giuseppe Mauro sono stati accertati in diverse aree del territorio comunale più di quaranta soggetti che, a vario titolo, sono stati colti nell’atto di abbandonare illecitamente sul suolo pubblico rifiuti urbani assimilabili varie tipologie, violando in tal modo le normative .

