Spettacoli ed eventi per la Notte Bianca e il Trapani Pop Festival «trasloca» alla Villa

Sarà una «Notte Bianca» all'insegna della musica e di tanti altri piccoli eventi quella che è stata organizzata per sabato 14 settembre dal Comune.

Lungo le antiche vie della città, infatti, si svolgeranno diverse animazioni musicali per offrire uno spaccato diverso di una città che sia capace anche d'intrattenere i cittadini e i turisti presenti nel periodo estivo.

Un centro storico addobbato a festa sarà, dunque, quello che ci si aspetta per la «Notte Bianca», organizzata dal Comune in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale, l’Atm e gli operatori commerciali del centro. E il gruppo di lavoro costituito per l'evento mira ad offrire una notte diversa dalle altre, puntando sulla qualità della proposta. Ma non solo, perché al contempo verrà assicurato il coordinamento tra i vari soggetti coinvolti per garantire la dignità e il decoro complessivo della manifestazione.

