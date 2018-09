Improvvisazioni e risate sul palco a Marsala: dilettanti pronti per La Corrida

Si svolgerà domani in contrada Bambina a Marsala “La Corrida a Bambina – Dilettanti Antisbadiglio”. Sul palco amatori e dilettanti alla ribalta.

Lo spettacolo rientra nel programma di festeggiamenti della parrocchia Maria Santissima Bambina.

“Munitevi di oggetti, campane e fiscaletti. Prendete fiato, il divertimento è assicurato” è ancora una volta lo slogan di questa nuova edizione.

Già selezionati 15 “speciali” concorrenti caratterizzati da stravaganza, abilità nel canto e nel ballo, indole a raccontare barzellette e poesie.

Di seguito il programma completo della festa:

MARTEDI 4 SETTEMBRE

ORE 21.30 12esima Sagra della Mostarda. A seguire la seconda edizione di “NOTE DI FINE ESTATE”, con Valentina Donato e Giuseppe Giacalone

MERCOLEDI 5 SETTEMBRE

ORE 15.30 “Giochi per Bambini”, animati dal Gruppo Giovani

ORE 21.30 “LA CORRIDA – DILETTANTI ANTISBADIGLIO“, con Enzo Amato e Nicola Anastasi dei Trikke e Due Cabaret. Munirsi di oggetti rumorosi. Con la partecipazione della scuola di ballo “Ascd Estrella Latina”, di Irene Ingardia. Per iscrizioni, info e per commentare durante la serata: 347.1846757 WhatsApp

GIOVEDI 6 SETTEMBRE

ORE 15.30 “Giochi per Bambini”, animati dal Gruppo Giovani

ORE 21.30 “TOMBOLA IN PIAZZA SHOW“. Animata da Enzo Amato e Nicola Anastasi. Con la partecipazione della scuola di ballo “Ascd Estrella Latina”, di Irene Ingardia

VENERDI 7 SETTEMBRE

ORE 21.00 Terza SAGRA DELLA PIZZA RIANATA

ORE 21.30 “FIGLI DI UN RE MINORE” in concerto

ORE 23.00 TOTI E TOTINO SHOW. Presentano Valentina Donato e Giuseppe Giacalone

SABATO 8 SETTEMBRE – SOLENNITA’ DI MARIA SANTISSIMA BAMBINA

ORE 07.00 Giro della banda musicale “Città di Marsala”

ORE 08.00 S. MESSA con benedizione dell’uva

ORE 09.30 S. MESSA con benedizione dell’uva

ORE 11.00 S. MESSA con benedizione dell’uva, presieduta dal VESCOVO DOMENICO MOGAVERO

ORE 17.00 CELEBRAZIONE DEI VESPRI E PROCESSIONE

ORE 23.30 GIOCHI PIROTECNICI

