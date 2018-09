Trapani, adesso c'è ottimismo. In arrivo nuovi rinforzi

La parola d’ordine, nel Trapani, in vista del prossimo campionato di serie C, è ottimismo. Dopo i momenti bui vissuti dalla fine dello scorso campionato al mese di luglio quando sembrava che la squadra, se fosse stata iscritta, lo sarebbe stato quasi per onore di firma, ora attorno a casa granata circola tanto entusiasmo.

Ce l’hanno il direttore sportivo Raffaele Rubino, l’allenatore Vincenzo Italiano, con le dovute cautele, i giocatori, e tifosi. Lo attestano, per quanto riguarda i calciatori, i prolungamenti dei contratti, con relativa spalmatura, che, di buon grado, hanno sottoscritto elementi di assoluto spessore come capitan Pagliarulo, Ferretti, Corapi, Evacuo e persino Taugourdeau (quest’ultimo fino al 2021) e, per quanto concerne i tifosi, i mille abbonamenti già sottoscritti. Ma addirittura il Carpi, cedendo in prestito l’attaccante M’Bala ‘Nzola, ha previsto l’obbligo di riscatto, da parte del Trapani, in caso di promozione.

