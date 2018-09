Cantieri di servizio, il Comune di Trapani attiva undici progetti

Sono stati ratificati dalla Giunta comunale i cantieri di servizio. Si tratta di una misura a sostegno del reddito finanziato dalla regione e che consentirà ad alcuni cittadini di lavorare per 3 mesi con un impegno di 80 ore al mese.

«Grande soddisfazione da parte di tutta l’amministrazione – afferma l’assessore alle politiche sociali Vincenzo Abbruscato – per poter usufruire di questo finanziamento regionale di 453 mila euro per l’espletamento di undici progetti per cittadini che sono in difficoltà economiche. Sono delle forme importantissime di aiuti finanziari – continua Abbruscato - ma non solo: permettono a queste persone di aiutare la collettività con il loro lavoro».

Trapani è di fatto il primo comune della provincia a realizzare la delibera di giunta necessaria per accedere ai fondi regionali. Entro il 10 di settembre dovevano essere presentati ma la Giunta Tranchida ha giocato d’anticipo. Domani i documenti verranno consegnati all’attenzione dell’assessore regionale alla famiglia.

