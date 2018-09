Alcamo, bando per l’assunzione di un dirigente tributario

Forze fresche all’ufficio Tributi del Comune di Alcamo. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, sezione speciale concorsi, il bando per la selezione pubblica di un dirigente contabile/tributario da immettere in servizio al municipio alcamese.

«Finalmente ritornano i concorsi in questo Comune – afferma il sindaco Domenico Surdi -. A questo ne seguiranno altri, nei prossimi mesi, volti a potenziare tutti i servizi e a sostituire chi in questi anni è andato in pensione».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE