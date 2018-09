Trapani, dal Parma arriva in prestito l'attaccante Mastaj

"Il Trapani ha perfezionato l’ingaggio dell’attaccante Davide Mastaj, che arriva dal Parma con la formula del prestito". Lo rende noto la stessa società isolana. Nato il 30 aprile 1998, ha iniziato la sua carriera nel Colorno, passando poi al Parma, prima in prestito e nell’ultima stagione sportiva a titolo definitivo.

Prosegue dunque la campagna di rafforzamento del Trapani in vista della prossima stagione di Serie C, al via il 16 settembre salvo ulteriori colpi di scena. Mister Italiano negli ultimi giorni ha potuto accoglierealtri tre volti nuovi che vanno a rimpolpare la rosa granata.

Dopo il portiere diciannovenne Matteo Kucich, proveniente dal Como, e il difensore Desiderio Garufo, di ritorno a Trapani dopo quattro anni, è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio del difensore Matteo Vito Lomolino, 22enne di proprietà della Robur Siena.

