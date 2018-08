Storica rimpatriata, da 35 anni ex alunni del liceo Ruggieri si ritrovano a Marsala

Un serata all'insegna dei ricordi per gli alunni della quinta A del liceo scientifico Ruggieri di Marsala. Era il 1983, infatti, quando si congedavano per intraprendere un percorso professionale diverso ma che negli anni non ha scalfito la loro solida amicizia.

Ogni 5 anni, gli ex alunni marsalesi si ritrovano, raggiungendo la meta dei 35 anni.

Insieme a loro anche alcuni professori.

L'ultima rimpatriata si è svolta a villa Favorita. Tutti insieme per ricordare momenti di vita che resteranno scolpiti per sempre nel cuore di ognuno di loro.

