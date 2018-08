Palermo-Mazara, dal 3 settembre doppio senso di circolazione in galleria Segesta

Doppio senso di circolazione all'interno della galleria Segesta, nella canna in direzione Trapani, sulla A29 Palermo-Mazara.

Il provvedimento partirà da lunedì 3 settembre e, come comunicato in precedenza, sarà necessario per procedere alla chiusura della canna in direzione Alcamo, all'interno della quale saranno attivati i cantieri per l’apertura dei bypass di collegamento tra le due gallerie.

Il doppio senso di circolazione nella carreggiata in direzione Trapani rimarrà in vigore fino alla metà del mese di dicembre, quando tutto il traffico, in entrambi i sensi di marcia, verrà provvisoriamente spostato in quella in direzione Alcamo, per completare l’abbattimento dei diaframmi dei bypass.

Nel mese di gennaio è previsto il ripristino delle regolare regime di traffico di un senso di marcia per carreggiata. L’avvio dei lavori per l’ammodernamento delle strutture e degli impianti tecnologici all'interno della seconda canna è invece previsto nel 2019.

