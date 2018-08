“Astolfo sulla luna” in prima nazionale al Calatafimi Segesta Festival

Sale l'attesa al Teatro Antico di Segesta per la prima nazionale in scena domani alle 19.15 dello spettacolo “Astolfo sulla luna”.

Il testo è tratto da Ludovico Ariosto. Si tratta di uno spettacolo di Filippo Luna accompagnato dalla fisarmonica di Daniele Teauro, con musiche composte ed eseguite dal vivo e fa parte del Calatafimi Segesta Festival - Dionisiache 2018.

"Volevo raccontare la storia di Astolfo nella maniera più contemporanea possibile - spiega Luna - ma senza tradire la lingua dell'Ariosto. Il testo è di una attualità sconvolgente, una meravigliosa parabola in versi senza tempo, né età. La ricerca del senno, oggi più che mai, è necessaria. Il mondo è diventato una finestra aperta sul vuoto e se ognuno di noi non si impegna a fare la sua parte, non troveremo mai nessun Astolfo pronto a partire e a immolarsi per riportarci indietro la ragione smarrita".

