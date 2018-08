Trapani, arrivano negli ospedali 24 specialisti e 25 infermieri

Firmati i contratti a tempo determinato per 24 medici specialisti e 25 infermieri professionali all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Si tratta di 11 anestesisti, 5 internisti, un pediatra, 3 ortopedici, un urologo e 3 specialisti in igiene.

All’ospedale di Trapani andranno sei anestesisti e tre ortopedici, a Marsala tre anestesisti, due internisti, un pediatra e un urologo, a Castelvetrano due internisti e a Mazara del Vallo due anestesisti e un internista. Infine i tre specialisti in igiene vengono destinati al distretto sanitario di Trapani. Prenderanno servizio dall’1 al 15 settembre.

"Abbiamo ritenuto - spiega il commissario Giovanni Bavetta - di procedere a colmare alcuni impellenti vuoti d’organico dei nostri presidi ospedalieri, in particolare per quanto riguardava gli anestesisti e la medicina interna. Questo dimostra che la nostra ASP sta diventando azienda di attrazione per nuovi specialisti. I contratti avranno durata fino al prossimo 31 dicembre, nelle more dello sblocco e dell’avvio delle procedure concorsuali a tempo indeterminato".

