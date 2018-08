Alcamo, si concludono i lavori sulla rete idrica ma ci saranno ancora disagi

Oggi si chiuderà il cantiere del by-pass che permetterà l'immissione dell'acqua dalla sorgente di Cannizzaro nelle condotte della sorgente di Dammusi. La ditta consegnerà l'opera appena conclusa nelle mani del Comune i cui tecnici quindi avranno il compito di metterla in funzione.

La sua messa in funzione non sarà comunque «indolore», nel senso che sarà necessario qualche giorno di fermo tecnico dell'erogazione da Dammusi. Ciò comporterà inevitabilmente delle disfunzioni nei vari turni per i prossimi giorni ma nell'arco di qualche settimana si dovrebbe riuscire a collaudare il tutto ed a utilizzare la nuova risorsa idrica a regime.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE