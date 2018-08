Trapani, al via i concerti delle "Summer Classes"

Hanno preso il via al Chiostro di San Domenico a Trapani, le Trapani Summer Classes, corsi di alto perfezionamento musicale in musica da camera, violoncello e composizione pianistica e per quartetto d’archi, organizzate dall’Associazione “Amici della Musica” di Trapani in collaborazione con l’Accademia Musicale Sherazade di Roma, Almendra Music (Casa Discografica) e l’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione.

Fino al 2 settembre, docenti di livello avanzato, come gli Avos Quartet, Alessio Pianelli e Orazio Sciortino, e allievi provenienti da tutto il mondo avranno per una settimana la possibilità, nella meravigliosa atmosfera del Chiostro di San Domenico di far musica insieme e scambiare esperienze. Il continuo contatto con gli altri partecipanti, così come con gli insegnanti, costituirà, nell’armoniosa atmosfera della città di Trapani, un ottimale contesto per un intenso lavoro, miglioramenti e per il suonare insieme. Nel programma delle Trapani Summer Classes sono previsti i corsi durante il giorno e la sera i concerti e le esibizioni.

Questa sera, alle 21, al Chiostro di San Domenico, a Trapani concerto di Mirei Yamada al violino, e Mario Montore al pianoforte, con musiche di Beethoven e Franck.

Mirei Yamada, vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali è impegnata in una intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero.

Mario Montore, vincitore di oltre quaranta concorsi solistici nazionali ed internazionali, raggiunge notorietà per la sua intensissima attività di camerista con il Quartetto Avos, con cui si è esibito nelle più rinomate istituzioni concertistiche italiane ed estere.Ha inciso per la RAI, per Azzurra Music e per Sonic View. Insegna Pianoforte presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma.

Prossimo appuntamento domani alle 21, sempre al Chiostro di San Domenico, a Trapani con il concerto per violoncello di Alessio Pianelli.

Alessio Pianelli, classe 1989, si diploma giovanissimo con lode al Conservatorio "V. Bellini" di Palermo sotto la guida di Giovanni Sollima. Per il suo eccezionale talento, fa parte dei migliori violoncellisti italiani della nuova generazione e lo stanno a confermare le molte vittorie in concorsi nazionali e internazionali. Alessio ha iniziato molto presto un'intensa e variegata attività concertistica che lo ha portato in tournèe in Italia, Svizzera, Francia, Germania, Belgio U.S.A. e Giappone.

