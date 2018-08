Nuova allerta meteo a Castellammare del Golfo, previsti temporali e venti forti

Ancora allarme maltempo a Castellammare del Golfo. La protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi.

Il sindaco Nicola Rizzo invita la cittadinanza alla prudenza e sottolinea che "il dipartimento regionale della Protezione civile ha segnalato anche per oggi il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale".

Secondo la protezione civile regionale, nella giornata di oggi e nella notte potrebbero verificarsi nel territorio di Castellammare forti piogge, "frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Maltempo anche in provincia di Palermo, in particolare a Campofelice di Roccella e Lascari, dove la notte scorsa si sono verificati allagamenti e disagi per via delle forti piogge.

