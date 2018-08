Frazioni di Trapani a secco, arrivano le autobotti

Disservizi in città per l’erogazione idrica. Dopo l’annuncio di oggi, puntuali sono arrivati i problemi. Se per quanto riguarda il centro città sono stati decisamente limitati, non si può dire lo stesso per le frazioni sud.

Tutto questo nasce a causa di una perdita nella condotta adduttrice Bresciana verificatesi in località Monneno del Comune di Mazara del Vallo. Per le frazioni sud della città (Fontanasalsa, Rilievo, Locogrande, Marausa, Pietretagliate, Salinagrande, Palma, Xitta, Milo), l'impianto di Riciclaggio, l'Aeroporto militare e quello civile di Birgi, il Comune di Favignana, il comando dei Vigili del Fuoco di Trapani, il Cie di Milo l’erogazione è totalmente interrotta.

Il calendario dei lavori prevede lo svuotamento della intera condotta per domani a partire dalle 14. Dopo circa ventiquattro ore inizieranno i lavori veri e propri, con gli operai che sostituiranno la parte danneggiata. Il temine dei lavori è previsto per martedì.

