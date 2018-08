Castelvetrano, la differenziata passa dal due al dieci per cento

La raccolta differenziata a Castelvetrano non la impongono i Commissari, ma lo specifica una direttiva regionale a tutti gli Enti locali. E mentre si tirano le somme sulla raccolta a Castelvetrano nel mese di luglio e di metà agosto, la gente incivile continua a bruciare i rifiuti rendendo ancora più difficoltoso il servizio di raccolta.

Intanto, arriva un dato sulla percentuale di raccolta differenziata che per certi versi è incoraggiante. Ci sono comunque zone, vie e cortili mai raggiunti dagli operai della Dusty, come afferma un lettore della via Giuseppe Lombardo. Il commissario Salvatore Caccamo ha voluto fare il punto della situazione: «Pur con tante difficoltà in un solo mese si è passati dal 2 al 10%. Le proiezioni parlano di un possibile 30% ad ottobre. L’impresa Dusty non ha risposto nel modo dovuto, rivelandosi impreparata a questo genere di servizio. C’è da dire, comunque, che la Dusty ha un contratto parametrato ad un capitolato speciale di appalto, che prevedeva la differenziata in alcune zone di Castelvetrano.

