La voce di Sanam Ighani all'alba sulla spiaggia di Favignana col pianista Fabio Greco

Provano a colpirti? Tu resisti e anzi nell'evento traumatico trovi gli aspetti positivi. E così puoi progredire e tirare dritto per la tua strada. Sempre con il sorriso sul volto e dentro al cuore. Si chiama resilienza e Fabio Greco ne ha fatto un pezzo che eseguirà assieme alla cantante Sanam Ighani domenica prossima, all'alba, sulla spiaggia di Favignana. Non sarà l'unico brano della performance, in programma alla Praia con inizio alle 5 del mattino.

Il repertorio del compositore e pianista si arricchirà della magica voce del soprano. Fabio Greco è un imprenditore palermitano che affida alla musica i suoi tanti momenti di creatività. Sanam è una cantante lirica di origine persiana, è nata a Palermo e si è diplomata al conservatorio Bellini sotto la guida di Elvira Majorca.

L'alba di Favignana, a stretto contatto con le prime brezze marine, appare lo scenario ideale per garantire le armoniche sovrapposizioni del talento di due amici che amano la musica. Un esperimento che si propone di diventare un percorso artistico comune.

Sanam Ighani, classe 1982, vanta esperienze da corista al Teatro Politeama con l’Orchestra Sinfonica Siciliana sotto la guida del maestro Fabio Ciulla. E passi da solista nel musical con il conservatorio di Palermo e attraverso un gemellaggio con l’università musicale del Minnesota, a Duluth. Oggi si dedica interamente alla musica lirica, la sua vera passione, con un'intensa attività concertistica in Italia e all’estero per diverse associazioni culturali, come «Il bel canto in salotto», sotto la direzione di Antonietta Bono e Maricetta Mulè.

Dal recente incontro con Fabio Greco viene fuori la collaborazione al completamento di «Resilienza», scritto dal compositore assieme alla violinista Serena Cosentino. Dalla forte sintonia tra Fabio Greco e Sanam Ighani nascono anche «Silente ancora» e «Bambino Re». Il clou dell'esibizione di Fabio Greco sarà il pezzo «Escape», rielaborato a otto mesi dalla realizzazione del video che venne trasmesso sugli schermi dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo per accogliere i visitatori al loro arrivo.

Il concerto all'alba della Praia fa parte del programma estivo di spettacoli allestito dal Comune di Favignana.

