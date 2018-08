Alga tossica a Trapani, al via le analisi

Bisogna aspettare domani sera o martedì: questa è la situazione riguardo il divieto di balneazione nella più importate spiaggia cittadina, quella di Punta San Giuliano (anche detta Punta Tipa) per una concentrazione di «Ostreopsis Ovata», comunemente conosciuta come alga tossica, in un quantitativo superiore al valore consentito dalla legge.

Giovedì gli esperti dell’ARPA non hanno potuto prelevare il campione per le analisi mentre ieri, aiutati dalle buone condizioni meteomarine, gli addetti sono riusciti ad effettuare il campionamento.

