Ticket per le strisce blu introvabili, a Marsala scatta la protesta

Monta la protesta dei villeggianti del versante sud, in particolare quelli che frequentano i lidi di quel versante, per i problemi creati dalle nuove strisce blu. Come è noto, ad inizio della stagione estivo-balneare sono state istituite le nuove aree di sosta, lungo tutte le aree attorno ai lidi e alle spiagge libere di quel versante. Non si tratta di parcheggi liberi, ma delle tradizionali aree di sosta a pagamento entro le «strisce blu».

Una decisione “utile e necessaria” che ha finito per creare qualche disagio agli automobilisti. Il problema più grosso è infatti legato all’acquisto delle «park–card», le tradizionali schede «gratta e parcheggi». Non solo non ci sono parchimetri dove approvvigionarsi delle «park-card» ma non ci sono in tutta quell’area negozi o ricevitorie dove reperirle.

