Poker di nuovi acquisti per il Marsala Calcio

La campagna acquisti del Marsala calcio non si ferma: la società trapanese ha concluso altri quattro tesseramenti a rinforzo della prima squadra in vista dell'ormai imminente stagione sportiva 2018/2019. Il primo di questo “poker” è Alessandro Prezzabile, centrocampista classe 1999.

Il secondo neo-arrivato invece è l'attaccante classe 2000 Claudio Velardi, proveniente dal Villabate Calcio (Promozione). Il terzo è un altro attaccante, il classe 2001 Abdelouhaed Etmane, atleta di Mazara Del Vallo di origini tunisine.

Infine, a chiudere il quartetto è Gianmarco Corsino, jolly di centrocampo palermitano classe 1991, protagonista dello storico scudetto del Palermo Primavera nel 2008/2009, nonché già “azzurro” a Marsala nel 2015/2016. Per lui tanta esperienza anche fra i professionisti, in Serie C2 fra Casale, Ebolitana e Pro Vercelli, mentre in D ha vestito anche la maglia del Noto.

Proviene dall'Eccellenza, dove ha giocato con Parmonval e lo scorso anno a Licata, prima di una breve parentesi di pre-campionato nel Dattilo Noir. Nel frattempo la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di rinviare i match del primo turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, in programma nel fine settimana.

La decisione arriva in seguito ai tragici fatti di Genova, come riportato dal comunicato ufficiale: “La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il suo Dipartimento Interregionale, ha disposto il rinvio del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, in programma nel fine settimana, per rispetto della giornata di lutto nazionale indetta per la tragedia che ha colpito la città di Genova e per solidarietà ai familiari delle vittime”.

