Picchia la madre e la nonna invalida, un arresto a Mazara

Ha aggredito la nonna invalida che si trova costretta a vivere sulla sedia a rotelle e ha preso a schiaffi la propria madre. Il responsabile è stato arrestato in flagranza dalla Polizia per il reato di sequestro, maltrattamenti contro familiari e conviventi. Si tratta di P.P., di 34 anni, mazarese. L’arresto è stato eseguito giovedì scorso, dal personale della sezione anticrimine del commissariato di pubblica sicurezza di Mazara del Vallo, diretto da Damiano Lupo. In particolare alle ore 13:25 del 16 agosto, personale della squadra volante è intervenuto a seguito di una segnalata, per sedare una lite in famiglia.

